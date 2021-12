Sony rachète Valkyrie Entertainment et devient le 17ème studio de la PlayStation Family

A la question de savoir quel constructeur aura la plus grande famille de studios interne, il est encore difficile d'y répondre puisque Sony Interactive Entertainment vient de surprendre son monde en annonçant en cette fin de semaine l'acquisition d'un nouveau studio, à savoir Valkyrie Entertainment. Sans doute moins prestigieux que les précédents qu'étaient Housemarque ou Bluepoint Games, Valkyrie Entertainment n'en reste pas moins une société qui a de la bouteille et quelques années de co-dev dans les pattes. Créé en 2002 par Joakim Wejdemar, Valkyrie Entertainment a participé au développement de plus d'une centaine de jeux, souvent en renfort d'un autre studio, puisqu'on apprend que la société possède à son actif des licences telles que God of War, inFAMOUS, Twister Metal, mais aussi des jeux appartenant à Microsoft comme Forza Motorsport 7 ou Halo Infinite. Toujours est-il que le communiqué de presse indique que par ce rachat, Valkyrie Entertainment devient le 17ème studio appartenant à la PlayStation Family, mais que pour le moment, la firme restera un studio de renfort et qu'il n'est pas question d'avoir son propre gros projet. Du moins, pour le moment.