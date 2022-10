Sony : plusieurs studios PlayStation utilisent le Decima Engine, le moteur de Horizon Forbidden West

Hermen Hulst, le Président de PlayStation Studios, s'est récemment offert une tournée médiatique pour s'exprimer sur la stratégie de Sony Interactive Entertainment. Il a notamment échangé avec Julien Chièze , un entretien durant lequel il a confié qu'il y avait des chances que les productions first party débarquent désormais sur PC un an après leur sortie sur PlayStation, sauf les jeux-services qui, eux, pourraient arriver simultanément car ils exigent "une communauté très impliquée" et "un engagement fort dès le lancement." Avec nos confrères de Famitsu , l'ex-patron de Guerrilla Games a eu l'occasion de revenir sur les dernières acquisitions opérées par Sony Interactive Entertainment (Bungie, Savage Game Studios entre autres) et sur ce que cela impliquait en termes de synergie. "Chez PlayStation Studios, notre ambition est de mettre en place une véritable culture de collaboration, explique-t-il. Et cela peut prendre différentes formes, comme le fait d'échanger des idées et de trouver un moyen de faire face à la pandémie. Ça peut aussi concerner le partage de technologies. D'ailleurs, plusieurs studios utilisent actuellement le Decima Engine (le moteur de Guerrilla Games présent dans Horizon et Death Stranding entre autres). On attache beaucoup d'importance à améliorer nos technologies, ce qui fait que les studios communiquent beaucoup entre eux." Il sera intéressant de savoir quels studios précisément ont actuellement recours au Decima Engine, et surtout, dans le cadre de quel projet.Dans la foulée, Hermen Hulst précise que cette fameuse culture de la collaboration ambitionne aussi d'harmoniser les choses sur le plan humain. "Il s'agit d'un sujet sensible, mais il est aussi important de garantir la santé de nos développeurs, affirme-t-il. Chaque studio a une culture et une approche qui lui est propre, mais cela représente autant d'opportunités d'apprendre et de partager les compétences. Parfois, on collabore sur les jeux en fournissant des retours. Par exemple, Guerrilla Games et Firesprite travaillent ensemble sur un jeu PlayStation VR 2 (Horizon : Call of the Moutain, ndlr) qui sortira l'année prochaine. Vraiment, il existe une réelle coopération entre les studios." Le contraire aurait été étonnant, cela dit.