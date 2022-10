Sony : les jeux-services sortiront simultanément sur PlayStation et PC

Laissez-moi rassurer les fans de The Last of Us, Uncharted, God of War ou bien encore Horizon, nous continueront toujours à créer ce genre de choses. Parce que c'est ce que nos fans attendent de nous, mais aussi parce que nous aimons les faire également. C'est comme ça que j'ai grandi et je ne vois pas un monde où PlayStation Studios ne puissent plus faire ce genre de jeux. Nous encourageons nos équipes à prendre des risques créatifs. Vous avez vu comment Naught Dog a réussi à faire avec la franchise The Last of US. Trouver de nouvelles manières de raconter des histoires. C'est ce que j'aime. Donc, nous continuerons toujours à faire ces jeux.

Nous sommes aussi très excités à l'idée de trouver un nouveau public, de nouveaux joueurs. Le marché du PC est en pleine croissance, donc nous sortons certains de nos jeux sur PC. Nous avons lancé une division pleinemen dédiée au mobile aussi, afin de trouver encore plus de monde qui puissent apprécier nos magnifiques licences. Je pense qu'à l'avenir, il y aura au moins une année entre la sortie sur PlayStation et sur PC, sans doute à l'exception des jeux-services. Les jeux-services sont par nature assez différents dans leur approche, car nous avons besoin d'une communauté très impliquée et d'un engagement fort dès le lancement du jeu. Pour ces raisons, nous pourrions faire des sorties day & date entre le PC et la PlayStation.

L'émancipation de la Chine et d'un modèle économique centré sur le jeu PC et mobile poussent de nombreux acteurs du jeu vidéo à se lancer pleinement dans ce secteur. Sony Interactive Entertainment en fait partie et vise clairement le marché asiatique en sortant ces exclusivités PlayStation sur PC, ne soyons pas dupes. Depuis quelques années d'ailleurs, les choses se sont fortement accélérées avec de nombreux rachats de studios qui vont travailler sur des jeux centrés sur le multijoueur et le jeu-service, pourtant à l'opposé de la philosophie de PlayStation à leurs débuts. Dans une interview accordée à Julien Chièze, Hermen Hulst, qui occupe le poste de Président de PlayStation Studios, a tenu à rassurer les amateurs de jeux solo narratifs, Sony Interactive Entertainment va continuer encore à miser dessus, car non seulement ils se vendent, mais en prime, ils font partie intégrante de l'ADN de PlayStation.En revanche, là où les choses vont changer, c'est le timing de sortie des jeux PC, qui vont occuper une part de plus en plus importante. Le temps d'attente entre une sortie PlayStation et PC risque de diminuer et surtout, les jeux-service sortiront en simultané sur les deux plateformes.

Il est évident que si ces nouveaux enjeux sont clairement identifiés, PlayStation joue gros également, car il y a tout un nouveau marché à séduire. Un marché asiatique, principalement chinois, qu'il faut séduire avec des jeux qui ne leur sont pas nécessairement familiers et dont les histoires solo narratives n'ont pas vraiment leur place là-bas. Car il faut le rappeler, les joueurs chinois ne consomment pas le jeu vidéo comme dans le reste de la planète...