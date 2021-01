Sony : de nouveaux téléviseurs 4K et 8K dotés du Cognitive Processor XR, explications

Nous sommes à quelques jours du coup d'envoi du CES 2021 qui se déroulera en ligne, crise sanitaire oblige, mais du côté des constructeurs, les annonces commencent d'ores et déjà à fleurir. C'est le cas pour Sony qui vient d'officialiser l'arrivée d'une nouvelle gamme de téléviseurs dotés d'un tout nouveau processeur : le Cognitive Processer XR. Derrière cette appellation se cache en réalité une nouvelle technologie capable de reproduire le fonctionnement et la vue et de l’ouïe humaines. En gros, grâce à une intelligence artificielle nouvelle, les téléviseurs Sony qui embarqueront cette techno, il sera possible de proposer une qualité d'image jamais atteinte jusqu'à présente.L'exemple nous est donner en analogie avec l'oeil humain, qui lorsqu'on regarde un objet, fixe inconsciemment certains points. L'idée est donc de reproduire la même chose avec ces téléviseurs nouvelle génération, puisque le Cognitive Processor XR sera capable de diviser l’écran en plusieurs zones, de détecter l’emplacement du point focal dans l’image. Cette technique permet d’ajuster tous les éléments les uns par rapport aux autres afin de produire le meilleur résultat final, et d’obtenir une synchronisation de tous les éléments de la scène pour un réalisme qui se veut le plus proche du rendu de l'oeil humain.

Mieux, selon le communiqué envoyé par Sony, le Cognitive Processor XR peut également analyser la « position » du son dans le signal afin d’obtenir une correspondance totale du son à l’écran. Il convertit tout signal audio de manière ascendante en un son surround 3D pour proposer une immersion sonore la plus optimale possible. Selon Sony toujours, le Cognitive Processor XR est capable d'apprendre, d'analyser et de comprendre une grosse quantité de données et d'optimiser intelligemment chaque pixel, chaque image et chaque scène pour produire l’image et le son les plus réalistes possibles.



Pour le moment sont concernés les modèles les séries MASTER 8K LED Z9J, MASTER OLED A90J et OLED A80J, ainsi que les modèles 4K LED X95J et X90. Bien sûr, chacun des modèles est disponible en plusieurs tailles différentes.