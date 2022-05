Sonic Prime : Netflix dévoile les premières images de la série animée, on reconnaît Green Hill Zone

Ashleigh Ball, Adam NaradaShannon , Brian Drummond, Vincent Tong, Ian Hanlin, Chan-Kent et Kazumi Evans. Nul doute que Neflix espère que la série - destinée à un jeune public - sera un carton au même titre que les deux adaptations cinématrographiques.

Netflix s'est enfin décidé à dévoiler les toutes premières images de Sonic Prime, la série animée consacrée au hérisson supersonique. Plus concrètement, on a droit à quelques secondes mettant en avant le héros de SEGA, quelques anneaux ainsi que le mythique Green Hill Zone que les fans reconnaîtront dès le premier coup d'oeil. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut dire que depuis son annonce en février 2021 , le projet se montre plutôt discret. On sait juste que la notion de multivers sera présente, et que 24 épisodes seront diffusés à partir de cette année.Ce bref aperçu de Sonic Prime est aussi l'occasion d'entendre la voix de Deven Mack qui prêtera donc sa voix à Sonic. Le reste du casting vocal comprend