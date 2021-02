Sonic : Netflix prépare bien une série animée sur le hérisson de SEGA, 1ers détails

Très bon nom en tout cas. https://t.co/7nqf8EikaC — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) 1 février 2021

Sonic a visiblement le vent en poupe. Après le film sorti il y a un an, en février 2020, et qui avait cartonné au box office (à défaut d'avoir convaincu la critique), voilà qu'on apprend qu'une série animée en 3D va prochainement débarquer sur Netflix. Une annonce pas vraiment surprenante puisque la nouvelle avait fuité le 10 décembre dernier, juste avant la cérémonie des Game Awards, par le biais du compte Twitter @NXOnNetflix qui avait aussitôt supprimé le tweet. Toujours est-il que c'est officiel depuis quelques minutes et que cette série s'intitule Sonic Prime. Un nom qui n'a pas manqué de faire réagir Amazon qui trouve le choix du titre plutôt bien bien trouvé. La sortie est annoncée pour 2022 et l'on sait que c'est WildBrain Studios qui est aux commandes du projet, connu pour de nombreux cartoons tels que le reboot de L'Inspecteur Gadget, Mega Man : Fully Charged, Transformers : Rescue Bot et les Teletubbies. C'est la branche basé à Vancouver au Canada qui va se charger de donner vie à ce personnage très populaire chez les enfants.