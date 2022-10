Sonic Prime : la série Netflix lâche un 2è trailer, ça sent le Multiverse

Après un premier teaser concluant diffusé en septembre dernier, Sonic Prime continue dans sa lancée et nous propose de découvrir un nouveau trailer, le deuxième, et qui semble se diriger vers une histoire de Multiverse. On aperçoit en effet Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose et Rouge the Bat combattre le Dr Robotnik et son armée quand soudain, notre hérisson bleu heurte avec violence un minerai qui fait tout exploser. Ils sont alors tous renvoyés dans une autre dimension, qui est une version alternative de leur réalité. Et il n'y a pas que leur monde qui a changé (de la nature vers un univers industrialisé), mais les amis de Sonic également qui apparaissent sous la forme de variants. Seul le hérisson deuspi a gardé son apparence initiale et il va faire équipe avec ses nouveaux amis pour essayer de regagner son univers. La fin de la vidéo permet également d'apprendre que c'est à partir du 15 décembre prochain que la série sera diffusée sur Netflix, qu'il s'agira de la première saison avec 24 épisodes. Pas mal.