Sonic Frontiers : voici maintenant 6 min de combats, c'est toujours aussi peu convaincant

Drôle de communication que celle de Sonic Frontiers. Deux jours après avoir permis à IGN de faire découvrir au monde entier 7 min de gameplay de son jeu , où c'était vide et triste au possible, voici venir un deuxième vidéo, cette fois-ci centrée sur les combats. Ce sont toujours nos confrères qui ont la primeur de l'exclusivité et visiblement, ce sont eux qui sont aux commandes du jeu. Après l'exploration d'un monde sans vie où Sonic errait comme une âme en peine, voilà que notre hérisson nous montre de quel bois il se chauffe. Face à des ennemis robotiques, Sonic engage les combats avec ses aptitudes que l'on commence à connaître par coeur. Sauter, se mettre en boule et heurter les adversaires, même en métal. A force de répéter l'action, Sonic leur fait perdre des points de vie. Mais notre hérisson peut également réaliser une attaque plus poussée, avec changement d'angle de vue pour un résultat plus dynamique que la moyenne, même si, c'est loin d'être épique. Petites nouveautés cependant, Sonic peut créer des cercles au sol pour toucher au niveau du sol et briser les gardes et les armures, un peu comme dans un jeu de baston. Mieux, dans Sonic Frontiers, notrre héros peut envoyer des sortes de Sonic Boom avec ses pieds à la vitesse du son. Une sorte de mélange entre Chun-Li et Guile dans l'exécution, mdr.Un peu plus loin, notre hérisson fait face à des créatures plus imposantes, sorte de colosses aux pieds d'argile, dont la tête rappelle les Grands-Cous. Selon un pattern assez classique, Sonic peut prendre des accélérations grâce à des portails bleus, tandis que les rouges sont des barrières infranchissables. Au joueur de trouver donc le bon chemin pour arriver en haut de ces bêtes mécaniques et les toucher à leur sommet et ainsi les faire chuter. Très sincèrement, en l'espace de 6 min de gameplay, on a déjà fait le tour des possibilités d'attaque de Sonic (à moins que des aptitudes soient encore bloquées et cachées) et le gameplay semble assez répétitif. Malgré la présence d'ennemis dans cette vidéo, rien ne nous enlèvera que l'open world reste vide, que la musique choisie, trop mélancolique pour des scènes d'action casse l'ambiance, sans compter que visuellement, ce n'est pas non plus la panacée. On se demande encore si SEGA a pris la bonne décision de révéler son Sonic Frontiers de la sorte, parce que sans esbrouffe, c'est déjà la douche froide.La sortie de Sonic Frontiers est attendue pour la fin de l'année 2022 et on est fort inquiet...