Sonic Frontiers : le game director entend les critiques de la presse et les retours des joueurs

Avec 72% de moyenne obtenue sur Metacritic, Sonic Frontiers est, on peut le dire, une petite déception. Malgré certains tests encourageants, une bonne partie de la presse et des joueurs ont été déçus par le rendu global du premier jeu open world avec le hérisson bleu de SEGA. Il faut dire que depuis les premières vidéos de gameplay, les avis étaient déjà bien partagés, et le résultat final n'a malheureusement pas déjoué les pronostics. Monde ouvert vide et sans aucun sens, redondance des mécaniques de gameplay, ennemis et boss sans aucune personnalité, missions peu réjouissantes, la chute a été rude pour SEGA qui accepte les critiques et les retours des joueurs. Dans un tweet posté par Morio Kishimoto, le game director du jeu, le chemin à parcourir pour obtenir un résultat convaincant est encore long. Selon lui, ce Sonic Frontiers doit être considéré comme une phase de test à grande échelle, bien que ce genre de propos n'est pas vraiment acceptable pour une licence de la trempe de Sonic.

Je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, mais j'étais très occupé depuis la sortie du jeu. Je suis soulagé que le jeu soit enfin sorti et que tout le monde ait pu le réceptionné sans aucun souci. Nous sommes actuellement en train de lire les critique et les avis de tout le monde. Comme vous l'avez souligné, nous avons encore un long chemin à parcourir, et nous considérons qu'il s'agit d'une épreuve à l'échelle mondiale que nous prenons très au sérieux.

発売日から忙しくて、ご連絡が出来なくてゴメンナサイ。発売日を迎え、無事に皆さんのもとに届いているようなので安心しました。評論家の方々や皆さんのご意見はチェックしています。ご指摘の通り、まだまだ至らないところは課題として、これを世界規模のプレイテストとして真摯に受け止めます。 — Morio Kishimoto (@moq_46) 11 novembre 2022

Que faut-il entendre par ces propos ? Que SEGA compte bien investir dans ce Sonic open world et qu'il est sans doute le premier d'une longue lignée. L'éditeur japonais a visiblement l'intention de rattraper son retard face à la concurence et un certain Mario qui a su s'adapter avec brio à la 3D dès 1997 avec le premier Super Mario 64. Espérons que la suite soit de meilleure facture.