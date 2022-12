Sonic Frontiers : les ventes ont cartonné, SEGA dévoile les chiffres, c'est impressionnant !

Malgré les critiques, malgré les mauvais retours des joueurs, malgré la déception palpable, Sonic Frontiers est un carton commercial. C'est SEGA qui l'annonce dans un tweet pour révéler que 2.5 millions d'exemplaires ont été vendus en l'espace d'un petit mois d'exploitation. Des chiffres assez inattendus et qui s'avèrent même être un record pour la franchise qui n'avait pas connu pareil lancement depuis plusieurs années. Sorti le 8 novembre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Sonic Frontiers est le premier épisode à se lancer dans le grand bain de l'open world. Un choix de game design qui marque l'envie pour SEGA de pérenniser cette approche, comme a pu l'expliquer l'éditeur japonais qui accepte cependant les reproches faits au jeu. Il est évident qu'avec ce succès, SEGA va tenter d'améliorer la formule pour les prochains épisodes. En attendant, on imagine que du contenu post-lancement est prévu et bien entendu, on vous tient au courant.