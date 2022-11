Sonic Frontiers : une nouvelle vidéo avec des combats de boss, ça fait pas rêver

Nous sommes à moins d'une semaine de la sortie de Sonic Frontiers et les inquiétudes sont toujours aussi grandes vis à vis du premier Sonic à monde ouvert. Dans cette vidéo, ce sont les boss qui sont mis en avant, histoire de montrer que notre hérisson bleu va devoir affronter des créatures mécaniques géantes. A l'aide de ses aptitudes, de sa vitesse et de cette faculté à créer des vagues d'énergie, Sonic peut affronter ces géants de métal. Toutefois, ce n'est malheureusement pas ce nouveau trailer qui va rassurer les joueurs, qui constatent que l'open world ne semble pas s'adapter à la formule Sonic. Il faut dire que ce dernier semble être un géant bac-à-sable, sans aucune forme de réflexion, et bâti pour essayer de donner une grande liberté au joueur. Seulement voilà, il faut aussi de la cohérence et Sonic Frontiers semble avoir oublié cette notion. Rendez-vous le 7 novembre, la veille de la sortie, pour avoir notre verdict final.