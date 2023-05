Sonic Frontiers : le jeu continue de très bien se vendre, voici les chiffres mis à jour, un record en vue

Avec plus de 3.5 millions d'exemplaires vendus à la fin du dernier bilan financier de SEGA qui s'est tenu mi-avril, Sonic Frontiers est un véritable succès commercial, et une belle revanche pour son éditeur qui avait dû gérer des critiques pour le moins salées lors de la publication des tests. Oui, la presse a été assez globalement déçue par les dernières aventures en open world du hérisson supersonique, mais le public l'a soutenu. Avec ces chiffres mis à jour, on constate qu'il s'est écoulé 1 million d'exemplaires en plus ces quatre derniers mois, ce qui prouve que ce Sonic Frontiers semble s'inscrire sur la durée. Il faut dire que le jeu est aussi porté par le succès populaire de la série Netflix Sonic Prime sortie en décembre dernier. Avec un tel score, Sonic Frontiers est devenu le jeu Sonic en 3D le plus vendu de la saga, surtout si l'on en croit le compte Twitter Sonic Stadium. On va évidemment attendre la prise de parole officielle de SEGA pour en avoir le coeur net, mais une chose est sûre, le succès populaire est bel et bien au rendez-vous.





