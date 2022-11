Sonic Frontiers : le trailer de lancement est accompagné de Don't Stop Me Now de Queen

C'est aujourd'hui que sort Sonic Frontiers sur PC et consoles et bien sûr, SEGA a prévu un trailer de lancenment pour marquer la venue du hérisson speed dans l'univers du jeu open world. Histoire de marquer les esprits, il a été décidé de choisir le fameux "Dont' Stop Me Now" de Queen afin de rappeler que Sonic est un être qui va vite et n'a pas le temps. Malheureusement, à en croire Alix Dulac, notre testeur, ce Sonic Frontiers n'arrive pas à retranscrire la vitesse ahurissante de l'animal. A cela s'ajoute un monde aussi vide que triste, des ennemis qui manquent de prestance et des missions d'un redondance hallucinante. Du coup, on s'ennuie rapidement dans ce jeu qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser. On lui a attribué la note de 12/20 si jamais vous êtes passé à côté de notre test.