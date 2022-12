Sonic Frontiers : SEGA dévoile le programme post-lancement pour 2023, il y aura des nouveaux persos

SEGA nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel il lève le voile sur le programme post-lancement de Sonic Frontiers pour 2023. D'après ce que l'on nous explique, pas moins de trois mises à jour gratuites sont prévues. La première contiendra le mode "Jukebox", le mode "Photo" et des défis inédits. Quant à la seconde mise à jour, elle célébrera l'anniversaire de Sonic (le 23 juin, jour de sortie du tout premier épisode de la série ?), un nouveau Koco et des challenges en zone ouverte. Enfin, la troisième et dernière mise à jour introduira des personnages en plus (à savoir Tails, Knuckles et Amy) et une nouvelle histoire.Bien évidemment, SEGA promet de communiquer davantage de détails (dont les dates auxquelles ces updates seront déployées) ultérieurement. En attendant, les possesseurs de Sonic Frontiers pourront récupérer la Tenue Festive (que l'on vous laisse admirer ci-dessus) à partir du 21 décembre prochain. Pour mémoire, le jeu est disponible depuis le 8 novembre sur Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5, Xbox One, PC et Nintendo Switch. D'ailleurs, notre test se trouve à cette adresse