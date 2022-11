Test Sonic Frontiers : de la "bonne surprise" au "jeu complètement raté", voici toutes les notes dans le monde

Si vous suivez avec assiduité l'actualité de Sonic Frontiers, vous n'êtes pas sans savoir que c'est à partir d'aujourd'hui que les médias sont autorisés à livrer leur verdict sur le dernier-né de la Sonic Team. Il faut bien avouer que depuis son annonce aux Game Awards 2021, il a toutes les peines du monde à convaincre les plus sceptiques, et ce même si les développeurs affirment que l'open-world de Sonic Frontiers n'a rien à avoir avec ceux que l'on a l'habitude de voir.Quoi qu'il en soit, la presse se montre partagée. En effet, si certains de nos confrères estiment la prise de risque payante, d'autres indiquent en revanche qu'à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, le jeu se perd et ne performe dans aucun domaine. "L’ennui, c’est que le jeu, aussi sympathique qu’il soit manette en mains, souffre de mécaniques beaucoup trop redondantes, d’une technique vraiment beaucoup trop datée, de graphismes oscillant entre le convenable et le médiocre, sans jamais provoquer d’effets waouh et paye au prix fort l’immensité de son monde, havre de liberté mais ô combien vide, malgré les rampes d’accès, les rails aériens et le nombre (un peu) croissant d’ennemis au fil de son intrigue", affirme pour sa part Alix dans notre test de Sonic Frontiers . À l'heure actuelle, la moyenne Metacritic est de 73%.

