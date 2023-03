Sonic Frontiers : SEGA dévoile le contenu du premier DLC, il y a pas mal de nouveautés

Sorti en novembre dernier, Sonic Frontiers n'a malheureusement pas connu le succès critique digne de sa stature. Open world trop vide, mécaniques de gameplay limitées, aventure peu intéressante, les défauts ont été vigoureusement pointés du doigt par les testeurs et les joueurs, néanmoins plus conciliants avec la dernière aventure du hérisson bleu. Malgré cela, SEGA a prévu du contenu pour la communauté toujours présente, avec l'arrivée d'un premier DLC qui va évidemment enrichir le contenu du jeu. On apprend l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, notamment un jukebox, le mode photo ainsi que de nouveaux modes défis. Voici le tout en détails :

Nouveaux modes défis : Après avoir terminé l’histoire principale, vous pourrez accéder à de nouveaux modes défis, défi du cyberespace et Turbo-combat, via l’écran-titre. Le défi du cyberespace est un mode contre la montre dans lequel les joueurs doivent terminer une série de niveaux du cyberespace le plus vite possible. De plus, Sonic Frontiers proposera également le mode Turbo-combat, un mode chronométré où les joueurs combattent de nombreux ennemis à la suite, comme des gardiens et des titans.



Mode photo : Pour garder des souvenirs de vos meilleurs moments sur les Starfall Islands, vous pourrez accéder au mode photo dans le menu pause, ce qui fera apparaître un appareil photo.



Jukebox : Vous pourrez écouter vos musiques Sonic préférées n’importe où sur les Starfall Islands avec le nouveau jukebox. 53 pistes musicales sont disponibles. Vous aurez immédiatement accès à 13 d’entre elles et vous pourrez débloquer les 40 restantes en collectant des souvenirs musicaux sur chaque île.



SEGA nous informe que deux autres mises à jour de contenu sont prévues plus tard dans l’année, avec notamment de nouvelles fonctionnalités, des défis, des personnages jouables et plus encore.