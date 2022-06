Sonic Frontiers : 7 min de pur gameplay pour l'open world de SEGA, c'est vide et tristounet

Après le petit teasing de quelques secondes hier qui révélait un extrait du gameplay open world du prochain Sonic Frontiers, SEGA s'associe avec le site IGN.com pour dévoiler cette fois-ci une séquence complète de 7 min où l'on peut enfin voir notre hérisson bleu se comporter dans un monde totalement ouvert. Ce qui saute aux yeux, c'est l'atmosphère très sérieuse qui se dégage de ce titre, aux antipodes des précédents jeux Sonic auxquels on a été biberonné. C'est sans doute volontaire, mais même la colorimétrie semble quelque peu tristounette. Si la sensation de liberté semble présente, difficile de ne pas voir un monde totalement vide où Sonic semble être seul au monde. Hormis des ennemis à éliminer et quelques mouettes qui l'accompagnent lorsqu'il prend de la vitesse, Sonic se déplace au gré des éléments de décor qui lui permettent d'aller plus vite. Le grind sur rails par exemple, les bumpers, mais aussi les couloirs d'accélération sont bien présents dans le jeu, et il y aura même des tours de repérage à activer pour ouvrir les zones de jeu sans doute. La date de sortie de Sonic Frontiers est encore floue, tout juste sait-on qu'il sortira à l'hiver 2022, mais on n'est pas à l'abri d'un décalage pour le début de l'année 2023.