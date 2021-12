Sonic Frontiers : il sera bien open world, voici le premier trailer

Après un premier teasing assez flou dans l'année pour les 25 ans de Sonic et des leaks qui sont apparus il y a quelques jours, le premier Sonic en open world est désormais une réalité. Baptisé Sonic Frontiers et officialisé en plein Game Awards 2021, le titre a pour objectif une fenêtre de sortie à fin 2022 sur l'ensemble des supports existants, soit PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et même Nintendo Switch. Pour immortaliser ce moment, le trailer met l'accent sur l'ouverture des environnements, avec de grands panoramas qui nous feront visiter aussi bien des grandes forêts, des champs de fleurs, des cascades ou des petits îlots. Toujours selon le trailer d'annonce, on peut observer des tours à activer pour débloquer sans doute les différentes zones du monde ouvert, une mécanique bien connu des jeux à open world (coucou Ubisoft, coucou Zelda Breath of the Wild). Le producteur du jeu n'est autre que Takashi Iizuka, tandis que la réalisation de ce Sonic Frontiers a été confié à Morio Kishimoto, à qui l'on doit déjà Sonic Lost World et Sonic Forces. Espérons que le tandem fasse des étincelles...