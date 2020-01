Sonic : c'est Wiz Khalifa qui s'occupe du thème principal du film, découvrez le clip très rétro

Après avoir connu de fortes zones de turbulences, le film Sonic profite d'un moment d'accalmie, même si les fans restent sur leurs gardes. En effet, tout le monde a encore en mémoire le design catastrophique du héros supersonique, ce qui avait provoqué une levée de boucliers chez les puristes nostalgiques. Du coup, les producteurs n'ont eu d'autre choix que de revoir leur copie non sans lâcher quelques millions de dollars supplémentaires.Aujourd'hui, c'est au tour de la B.O. du film de faire parler d'elle, avec Wiz Khalifa pour interpréter le thème principal "Speed Me Up". Il n'est pas seul, car Ty Dolla $ign, Lil Yachty et Sueco the Child sont également présents au micro. Histoire de se mettre tout le monde dans la poche, Paramount Pictures a diffusé le clip du morceau : assez rétro, il va parfaitement avec les sonorités à la fois pop et hip hop du titre produit par Take A Day Trip.Pour mémoire, la sortie du film Sonic est prévue pour le mois prochain.