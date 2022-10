Silent Hill : le tournage du film va bientôt démarrer en Serbie et la sortie doit concorder avec celle des jeux

Pour les copaings qui sont passés à côté de mon exclu donnée par Christophe Gans en juin dernier pour le retour de Silent Hill en JV : petit extrait ^^



Full itw : https://t.co/4dfNIn7jdA



Et je peux enfin vous le dire : le tournage du film va démarrer en Février 2023 en Serbie. pic.twitter.com/couZxc1ZBx — Maxime CHAO (@MaximeChao) 9 octobre 2022

Le retour de la licence Silent Hill en jeux vidéo est un secret de polichinelle. Entre les rumeurs et les leaks qui se multiplient, mais aussi les informations que Christophe Gans nous avaient accordées en juin 2022 dans une interview consacrée à la base pour la ressortie Le Pacte des Loups en 4K au cinéma, Konami a bien du mal à garder son secret. Le cinéaste français nous avait en effet confirmé que Konami travaillait sur plusieurs jeux afin de faire rayonner la licence à travers le monde, l'éditeur japonais ayant été galvanisé par le succès des récents remakes de Resident Evil. Si Christophe Gans a lancé la production d'un nouveau film Silent Hill, c'était en revanche un véritable concours de circonstance, sa volonté de faire revivre Silent Hill au cinéma provenait de ce besoin de récupérer les droits de licence acquise par le producteur Samuel Hadida, et grand ami de Gans depuis plus de 30 ans. Au moment de notre entretien avec Christophe Gans, nous avions pu glaner d'autres informations, encore off à l'époque, et que nous avons enfin droit de vous révéler aujourd'hui. Le tournage du film Silent Hill va démarrer le 20 février 2023 en Serbie pour une probable sortie en 2024, année durant laquelle l'un des nouveaux jeux Silent Hill verra le jour. Car si l'idée de refaire un film Silent Hill n'a pas été fait en concertation avec Konami, il a été en revanche décidé de faire concorder les mêmes dates de sortie pour la licence revienne forte au même moment, cinéma comme jeu vidéo. Quant au tournage en Serbie, Christophe Gans nous avait confié qu'il sera sur place dès le mois de janvier pour préparer la mise en place.