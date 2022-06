Silent Hill : Christophe Gans nous confirme les leaks et que Konami travaille bien sur plusieurs jeux vidéo (exclu)

En fait, ce qui se passe, c'est que... Et on le sait, c'est dans le truc... La franchise (Silent Hill, ndlr) va être relancée au niveau des jeux vidéo, et donc le film va venir s'inscrire dans une politique globale. Je crois que sur un forum, quelqu'un a déduit ça et il a parfaitement raison ; c'est-à-dire qu'effectivement, le film fait partie d'un tout. Je ne dis pas que c'est Konami qui nous demandé de faire un nouveau film, il se trouve que quelques mois avant le début de la pandémie, on est au début 2020, avec Victor Hadida, suite au décès de Samuel (Hadida, son grand frère ndlr), nous sommes passés au travers tous les droits qu'avait acquis Samuel et on s'est dit... On a la franchise Fatal Frame et la licence Silent Hill, il faut en faire quelque chose.

Si le retour de Silent Hill en jeu vidéo a fait l'objet de nombreux fantasmes et surtout de leaks ces derniers mois, du côté de Konami, on fait la sourde oreille. Hormis la suppression d'images sur Twitter le mois dernier pour violation de droits d'auteur, l'éditeur a toujours joué la carte du "on ne commente pas les rumeurs". Si les preuves et les indices se multiplient comme quoi la licence pourrait revenir sous plusieurs formes et plusieurs jeux, notre récente interview avec Christophe Gans, à l'occasion de la ressortie au cinéma du film Le Pacte des Loups en version longue et restaurée en 4K, nous a permis de revenir avec un scoop : celui que Konami est bel et bien en train de travailler sur le retour de sa franchise par le biais de plusieurs jeux.

Christophe Gans va même plus loin en expliquant que cette envie pour Konami de relancer la franchise Silent Hill repose simplement sur le succès des derniers remakes de Resident Evil par Capcom, sachant qu'en matière de jeux d'horreur grand public, Silent Hill fait partie de ces oeuvres majeures que le public souhaite le retour depuis des décennies...

Ce que je peux dire, c'est que le film est en train de rouler. Je travaille avec Konami. Les de Konami sont à fond là-dessus et je pense qu'ils ont été galvanisés par le succès des reboots (remakes ndlr) des Resident Evil 2 et 3 qui sont des jeux merveilleux, il faut rendre à César ce qui appartient à César.

Il ne fait donc plus aucun doute que Silent Hill va revenir. Reste à savoir comment, mais les nombreuses fuites nous permettent de savoir qu'un épisode inédit est en cours de développement qu'un remake de Silent Hill 2 est aussi en prépration et qu'un film va venir faire briller à nouveau la licence côté cinéma. Si elle est pas la vie comme ça ?