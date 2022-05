Silent Hill : des images du reboot ont fuité, Konami a demandé à Twitter de les supprimer, mais elles ont été retrouvées

Alors que les rumeurs autour d'un reboot de Silent Hill continuent d'alimenter les fantasmes des joueurs, un certain "AestheticGamer", aussi connu sous le nom de "Dusk Golem" sur Twitter a partagé très tôt ce matin des images du prochain Silent Hill. Quatre clichés, envoyés par l'une de ses sources, qui n'ont malheureusement pas eu le temps d'être partagées au monde entier, puisque rapidement effacées par Twitter, pour violation des droits d'auteurs. Pire, pendant plusieurs minutes, le compte Twitter de l'insider a même été suspendu dans la foulée. Cette demande de DMCA par l'auteur du copyright certifie au moins une chose : c'est que ces images ont des chances d'être totalement légitimes. Sur les forums de ResetEra, AestheticGamer a balancé que la plainte a été déposée par Konami auprès de Twitter, ce qui tend à prouver qu'on est sur quelque chose de concret.





(1/2) Silent Hill leak. There's a lot I'm not sharing for now. This is from a relatively new source for me, but I have been given more than enough proof to believe them. I also will mention the names "Anita & Maya", "SMS Messages", & this is not the only SH game in dev. The shots pic.twitter.com/t5MWzNxfFS — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 13 mai 2022

Whelp. pic.twitter.com/wuvcueDBiR — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 13 mai 2022



Mais comme vous le savez, Internet n'oublie jamais et ces clichés ont tous été retrouvés et partagés à nouveau, permettant une analyse plus profonde du jeu et du concept vers lequel les développeurs souhaitent amener ce reboot. Première chose à savoir, AestheticGamer précise que ces éléments visuels sont datés de 2020 et qu'il n'est pas interdit que le jeu ait évolué depuis. Toujours est-il qu'on peut observer une envie de proposer une atmosphère glauque, parfois dérangeante, notamment avec cette pièce et ce couloir tapissés entièrement de post-it. On y voit également une personne, ou plutôt une créature, qui se dresse au fond, dont la tête et les mains semblent être envahies par des alvéoles, rappelant quelque part les Clickers de The Last of Us atteints par le Cordiceps.











Il y a également cette jeune femme, dont le visage en gros plan, permet d'apercevoir des messages incrustés dans sa peau, tantôt énigmatiques, tantôt évocateur comme ce "I hate myself" qui nous pousse à croire qu'on va avoir affaire à des personnages torturés. Les autres images présentent des pièces insalubres, rappelant le côté crado de Resident Evil VII de la maison des Baker, tandis qu'un texte tout en japonais semble confirmer que ce Silent Hill est en développement dans un studio japonais. En plus de ces analyses que tout le monde peut réaliser, AestheticGamer apporte quelques précisions supplémentaires obtenues par ses sources à lui, notamment que le jeu pourrait user de l'interaction avec le joueur dans sa vraie vie, avec des SMS et des messages qu'il pourrait recevoir pendant sa partie. Un concept qui n'est pas nouveau puisque le studio français Lexis Numérique avait testé l'expérience avec le jeu Alt-Minds en 2012. Cela permet aussi de constater que les idées que Kojima avait proposé lorsqu'il travaillait encore sur Silent Hill ont été gardées, puisqu'il avait été évoqué que le joueur était contraint de signer un contrat pour autoriser le jeu à prendre contact avec le joueur en lui envoyant e-mails, mais aussi des textos pendant le jeu.















Si rien n'est encore officiel, ce leak inattendu et violemment supprimé par réaction épidermique de Konami nous permet de constater que c'est en bonne voie et que le concept s'avère fort intéressant.