Sifu : un nouveau trailer qui bastonne sec et qui révèle la date de sortie aussi

Depuis son annonce en février dernier lors d'un State of Play de PlayStation, Sifu est un jeu qui fascine et donne envie. Développé par le studio parisien Sloclap, à qui l'on doit Absolver, Sifu est revenu lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2021 pour révéler sa date de sortie. Ça sera le 22 février 2022 sur PC, PS5 et PS4 (pas de version Xbox de prévu pour le moment), ce qui laisse encore quelques mois pour peaufiner le système de combat, qui s'annonce particulièrement poussé et riche en possibilités. Si le jeu ne comporte que 5 niveaux au total (avec un boss coriance à chaque fin de niveau), l'objectif est de réussir à maîtriser le game system pour taper des scores qu'on partagera sur les réseaux sociaux. On vous rappelle d'ailleurs que Sifu repose sur un concept original : à chaque game over, le personnage vieillit un peu plus, lui permettant de gagner et de perdre certains skills. Au joueur donc de s'adapter à chaque vieillissement et apprendre les nouvelles techniques mises à disposition. Sur le papier, ça a l'air complètement fou et original. Vivement la sortie du coup, et en attendant, profitons de ce nouveau trailer.