Sifu : le jeu de kung-fu de Sloclap aussi sur Nintendo Switch, le trailer révèle un downgrade visuel

Enorme succès du studio français Sloclap, Sifu est sorti sur PC, PS5 et PS4 le 8 février dernier. Si les développeurs continuent d'alimenter leur jeu de nouveaux contenus, il a été annoncé aujourd'hui lors du Nintendo Direct du 13 septembre 2022 que le jeu allait être porté sur Nintendo Switch. Il ne faudra d'ailleurs pas attendre trop longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque la date de sortie a été fixée au 8 novembre prochain. Dans 2 mois, on saura enfin si la console hybride de Nintendo a les reins suffisamment solide pour faire tourner le jeu. En attendant, le trailer de cette version Switch nous permet de constater le downgrade visuel dû à la faiblesse du hardware de la Switch. Les textures ont perdu en finesse, les couleurs sont beaucoup plus ternes, les effets visuels amoindris et l'aliasing est partout. Espérons que l'expérience reste intacte. Si jamais vous êtes intéressé et que vous êtes du genre à acheter les jeux en avance, sans vous poser la moindre question, sachez que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.