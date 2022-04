Sifu : le programme des mises à jour gratuites est connu, une option très attendue arrivera ce printemps

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Les adeptes de Sifu seront certainement intéressés d'apprendre que Sloclap a dévoilé le programme complet des mises à jour gratuites à venir. Et le studio français a entendu leurs prières, puisque le premier patch qui sera déployé ce printemps permettra de choisir entre différents niveaux de difficulté, à savoir Élève, Disciple et Maître. On nous promet également un mode "Entraînement" enrichi et la possibilité de changer de tenue - des nouveaux modèles seront déployés tout au long de l'année.Pour l'été, les joueurs auront droit à un système de score avancé ainsi qu'à des modificateurs de gameplay (pas de pendentif, un unique point de santé, aucune garde, des ennemis plus forts, toutes les capacités débloquées entre autres). D'ailleurs, Sloclap assure que d'autres modificateurs de gameplay feront leur apparition dans les deux mises à jour suivantes. Le patch qui sera proposé en automne sera l'occasion de profiter d'un éditeur de replays, tandis que la mise à jour hivernale introduira le mode "Arènes".Disponible depuis le 8 février dernier sur PS4, PS5 et PC, Sifu totalise plus d'un million d'exemplaires vendus . Notre test est disponible à cette adresse