Sifu : le jeu de kung-fu français arrive sur Xbox, en même temps que la mise à jour "Arenas"

L'exclusivité PlayStation pour Sifu est sur le point de se terminer. Dans une vidéo postée exclusivement par nos confrères de IGN.com, le studio français Sloclap révèle que son jeu de kung-fu plébisicté par la presse et le public, va arriver sur les consoles Xbox. Une annonce faite en même temps que celle concernant la mise à jour "Arenas", un nouveau mode de jeu qui mettra à nouveau les nerfs des joueurs à rude épreuve. Les développeurs précisent d'ailleurs qu'en terminant les arènes avec succès, on pourra débloquer une liste conséquente de modificateurs, et donnera accès à des mouvements alternatifs de notre personnage, mais aussi des tenues exclusives. Quant à la date de sortie sur Xbox, elle est programmée pour Mars 2023. Plus que quelques mois à attendre...