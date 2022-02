Test Sifu : percutant et stylisé, le beat'em all qui met de belles taloches

Le Test

C'est en 2017 que le studio parisien Sloclap, fondé en 2015 par d'anciens développeurs d'Ubisoft, sortait son premier jeu. Absolver avait pour principales caractéristiques une orientation multijoueur et un système de combats riche et pointu. Si Sifu délaisse aujourd'hui le premier aspect et nous propose une véritable aventure solo, il reprend en revanche à son compte le second point. Et il fait bien ! Nous allons voir que le jeu ne manque pas de qualités même si, comme son grand frère, il se destine à un public assez particulier.

Habilement mise en scène, la séquence d'introduction du jeu sert à la fois de générique, de didacticiel, et de présentation scénaristique. Simple et efficace, l'histoire est celle d'un héros chinois qui cherche à se venger du meurtre de sa famille en éliminant un à un les cinq responsables du drame (le Botaniste, le Combattant, l'Artiste, la CEO et le Leader). Ce point de départ fait écho à une ambiance typiquement et cinématographiquement asiatique, qui arrive à recycler tous les classiques du genre (vengeance, gangs, néons urbains, kung-fu…) sans jamais laisser une désagréable impression de clichés opportunistes. Il y a d'ailleurs fort à parier que les développeurs sont de véritables passionnés d'arts martiaux, comme Absolver a déjà pu le prouver par le passé. La direction artistique de Sifu nous semble quant à elle encore plus séduisante que celle de son prédécesseur. Légèrement "low-poly" (mais pas trop), elle affiche de splendides couleurs froides ou chaudes selon les scènes, propose des effets lumineux de qualité, et se pare d'un filtre granuleux hérité des films analogiques d'antan.







Le cinéma semble avoir guidé les développeurs jusque dans la gestion de la caméra qui, tout en restant contrôlable par le joueur, n'hésite pas à s'éloigner, se rapprocher ou changer d'axe automatiquement, le but étant de proposer en toutes circonstances le meilleur cadrage possible. Lors de votre premier contact avec le jeu, ne paniquez pas si vous ressentez une certaine gêne quand vous constaterez que la caméra située initialement sur l'épaule droite du héros se retrouve à un moment sur son épaule gauche, sans même que vous vous soyez rendu compte de la transition. On s'habitue en réalité très vite à ce système. Cette polyvalence permet également aux développeurs de varier les plaisirs, comme lors du fameux passage "de côté" aperçu dans les trailers. De manière encore une fois fluide et habile, la caméra passe d'une vue à la troisième personne à une vue de profil, le temps d'une rixe "un contre tous" se situant dans un long couloir. L'hommage à Old Boy est manifeste, mais les gamers pourront également y voir une clin d’œil à la 2D d'autrefois. De cette manière, Sifu affirme à la fois son amour pour le cinéma asiatique et son statut de beat'em up.





Y A BASTON !





En vérité, le jeu de Sloclap se situe à mi-chemin entre un beat'em up et un jeu de baston classique. Comprenez par là qu'il est hors de question d'enchaîner en boucle les deux ou trois mêmes attaques pour réussir à vaincre tous les ennemis. Riches et techniques, les combats partent sur une base simple (attaques légères, attaques lourdes, esquives, parades) qui se révèle très rapidement insuffisante. Il va falloir impérativement maximiser le multiplicateur de score et sortir de multiples combos, dont certains peuvent d'ailleurs être délicats à placer. Gâchettes, boutons de tranche, joystick et boutons classiques sont tous mis à profit. Certains combos demandent d'appuyer sur plusieurs touches en même temps, d'autres de laisser une légère pause entre deux commandes, d'autres doivent au contraire être effectués rapidement, et d'autres encore ne sont disponibles que face à tel ou tel état des ennemis. Le seul moment de répit provient des attaques focus, qui ralentissent l'action et permettent de choisir tranquillement quel coup inarrêtable placer. Mais ne rêvez pas, la barre de focus se recharge assez lentement, et ces attaques spéciales ne sont donc pas disponibles très souvent. Dans tous les cas, les combats sont toujours fluides, dynamiques et aussi agréables à regarder qu'à jouer. Tous les coups offrent d'excellentes sensations, car les sons, les réactions des adversaires et les tremblements de caméra apportent d'excellents "feedback". C'est encore plus vrai lorsqu'on saisit une arme pour frapper les ennemis, les queues de billard, pieds de table et autres bouteilles étant d'une utilité non discutable. Le déroulement et la chorégraphie des affrontements bénéficient aussi de la possibilité de passer rapidement par dessus les tables et autres rambardes, histoire de se mettre temporairement à l'abri ou de séparer un groupe d'ennemis.





GIT GUD