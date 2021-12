Sifu : on a joué au jeu de combat de SloClap, est-ce si fou que ça?

Fondé en 2015, le studio parisien Sloclap s'est fait positivement remarquer il y a quatre ans lors de la sortie de Absolver, un action-RPG très porté sur les arts martiaux. Les développeurs ont manifestement un goût prononcé pour le combat rapproché, puisque Sifu joue également sur ce terrain. Révélée en février dernier lors d'un événement State of Play, cette exclusivité Playstation et Epic Game Store se veut le chaînon manquant entre un beat'em up et un jeu de baston classique à la Street Fighter. Un pari qui semble bien parti pour être remporté !

Limitée dans son contenu mais riche en informations, la version preview que nous avons pu tester nous a permis de découvrir la première moitié du second chapitre du jeu. L'introduction, le didacticiel et le premier chapitre répondant aux abonnés absents pour le moment, nous ne nous étendrons pas trop sur l'aspect scénaristique. Contentons-nous pour l'heure de rappeler que le personnage principal est en quête de vengeance, sa famille ayant été assassinée par un mystérieux gang. Avant d'entamer le second chapitre, il nous a tout de même été permis de visiter le "wuguan" de notre héros. Il s'agit manifestement d'un hub permettant de lancer les diverses missions, de s'entraîner dans un environnement virtuel, et de consulter différents documents. Ce domicile plutôt cosy abrite en effet un tableau de bois sur lequel sont épinglés plusieurs flyers, journaux et photos, qui apportent tous quelques informations scénaristiques supplémentaires. Il paraît raisonnable d'imaginer que le héros récupère ces éléments au fil des combats. Les affrontements constituent en effet clairement le cœur du gameplay, comme le prouve le niveau The Club que nous avons pu parcourir. Tout commence dans une ruelle typiquement asiatique, où des caractères chinois faits de néons multicolores éclairent des évacuations de climatisations fixées sur les murs. Face au videur qui nous interdit de rentrer dans la discothèque, une seule solution possible : la violence ! Ce combat n'est que le premier d'une longue liste, puisque l'exploration nous mène d'affrontements en affrontements, à un contre un ou face à des groupes d'ennemis. Du barman à la simple cliente, en passant par les gros gardes du corps, personne n'échappe à notre courroux. Un petit système de dialogues nous donne parfois le choix entre trois répliques lors de certaines rencontres, mais la castagne semble être inévitable à chaque fois.





"BE LIKE WATER MY FRIEND"





Il est important de tenir compte de l'environnement pour se simplifier la tâche, puisque le lancer de de fauteuils, de chaises ou encore de bouteilles est au rendez-vous. Faire passer un ennemi par dessus une rambarde ou, au contraire, enjamber une barrière pour fuir temporairement une rixe et ainsi mieux se repositionner sont également des stratégies à envisager. Mais le mieux reste naturellement de maîtriser le système de combats (et de combos) sur le bout des doigts. Se tiennent à notre disposition une attaque légère, une attaque lourde, une parade et une esquive, ces deux derniers mouvements étant extrêmement importants. Foncer en mode bourrin sans jamais chercher à se protéger mène inévitablement à l'échec, tandis qu'un blocage bien placé permet de balancer une contre-attaque qui peut vraiment faire mal. Les frappes réussies sont quant à elle récompensées par un système de jauge de concentration qui, une fois remplie, sert à ralentir l'action et viser des points faibles. Le résultat prend la forme d'un coup automatique, fort et spectaculaire. Les armes de type batte de base-ball répondent également à l'appel, mais le plus important reste tout de même de maîtriser les nombreux combos à notre disposition. A en croire les menus, il y aurait en tout vingt-cinq de ces compétences à débloquer. Un système d'améliorations générales (durabilité des armes, regain de santé sur certains coups, gain de concentration augmenté lors des parades…) est également disponible, mais Sifu nous réserver une surprise de taille dans la manière de débloquer tout cela !







LA VIEILLESSE EST UN NAUFRAGE...