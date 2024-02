Sifu : 3 millions de ventes, des cadeaux en bonus offerts par les développeurs

Sorti il y a deux ans, le 8 février 2022, Sifu nous revient avec une bonne nouvelle : l'annonce des 3 millions de ventes réalisées par ce jeu de combat exigeant. Un communiqué de la part des studios Sloclap accompagne ce petit événement, tout en annonçant l'arrivée de 2 nouvelles tenues gratuites, afin de remercier les joueurs et la communauté. De quoi oublier cette polémique stérile et qui n'avait pas lieu d'être sur l'appropriation culturelle asiatique faite par un studio composé essentiellement d'homme et de femmes de type caucasien. On ne sait pas si les Français de Sloclap préparent une suite ou travaillent déjà sur une nouvelle licence, mais il est certain que financièrement, la société se porte bien au vu de ce succès.