Sifu : astuce et soluce pour rester jeune tout le temps

Sifu est un jeu qui demande du challenge et une certaine abnégation. Reprenant les codes du rogue-like, le titre du studio Sloclap est un jeu où mourir est monnaie courante. D'ailleurs, à chaque fois que le personnage rend l'âme, il est ressuscité dans une version plus âgé de lui-même, perdans sa fougue et sa jeunesse, mais gagnant d'autres skills. Cela dit, Felix Garczynski, l'un des responsables marketing du studio parisien a tenu à donner quelques conseils pour bien aborder le jeu.

Conseils liés à la progression

Apprenez toutes les subtilités de vos deux techniques défensives : la parade et l’esquive. En jeu, ces deux techniques sont essentielles pour venir à bout de vos ennemis. Tentez de maîtriser le timing le plus tôt possible, car cela s’avérera très utile lors des combats plus difficiles. Prenez bien le temps de pratiquer ces deux mécaniques.





Trouvez les raccourcis et explorez

En parcourant et en explorant les niveaux, vous découvrirez des clés qui vous donnent accès à des raccourcis très utiles. Utilisez-les pour retourner rapidement aux combats de boss. Vous tomberez aussi parfois sur des pièces secrètes et des armes qui pourraient s’avérer bien utiles.





Gardez votre calme et persévérez

Même si vous pensez que votre personnage est trop vieux pour aller au bout du jeu, progressez tout de même dans les niveaux pour débloquer des compétences et des passages secrets. Une fois que vous connaîtrez davantage le jeu, vous pourrez retourner dans d’anciens repaires pour terminer votre partie encore plus jeune.









BOSS BATTLES



Observez et apprenez

Ne jouez pas de façon agressive dans un premier temps. Concentrez-vous sur la défense, à savoir bloquer et éviter les attaques, afin d’en savoir plus sur le comportement des boss.





Cherchez des ouvertures dans le comportement des boss

Au cours de leur cycle d’attaque, les boss vous laisseront souvent une ouverture pour contre-attaquer, généralement à la fin dudit cycle. Évitez ou parez leurs attaques, puis contre-attaquez immédiatement.





Oubliez la force brute et la facilité

Les boss ne feront qu’une bouchée de ceux qui jouent de façon trop agressive, qui appuient sur toutes les touches ou qui utilisent des techniques de contrôle de foule efficaces uniquement contre les ennemis normaux. Combattez de façon intelligente !





Combats de groupe

Ne vous faites pas encercler par les ennemis

Même les bandits les plus basiques peuvent se révéler mortels s’ils attaquent en grand nombre. Évitez les attaques et sautez par-dessus les obstacles avant d’être encerclé par un groupe d’ennemis.





Utilisez vos techniques de contrôle de foule

Faites usage des poussées et des renversements pour reprendre l’avantage. Les objets à lancer sont également utiles pour étourdir et neutraliser les ennemis.





Choisissez bien vos cibles

Les ennemis armés sont particulièrement dangereux. Mieux vaut s’en défaire rapidement pour réduire la menace et vous battre avec leurs armes. Les ennemis puissants ont des barres de santé argentées ou dorées. Il est plus judicieux de les isoler avant de se battre contre eux.