Sifu : une grosse MAJ estivale arrive, on va pouvoir se prendre pour The Grandmaster IP Man

Avec la fin du mois d'août qui arrive et la gamescom 2022 qui bat son plein, Sifu décide de refaire surface et nous annoncer l'arrivée d'une nouvelle mise à jour estivale. Attendu pour le 31 août prochain, cet update entièrement gratuit va ajouter une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment des modificateurs de gameplay, un tout nouveau système de notation et des tenues élégantes supplémentaires, comme celle du Grandmaster, aussi connu sous le nom de IP Man. Mais commençons par ces modificateurs de gameplay qui sont là pour changer la difficulté du jeu, jugé trop punitif pour certains. Grosso modo, il sera possible de jouir de vie infinie et d'avoir des armes qui ne cassent plus, et cela fonctionne aussi bien pour le joueur que chez les ennemis, histoire que l'équilibre soit respectée dans les deux sens. A l'inverse, il est possible de rendre le jeu encore plus expéditif, en réduisant sa santé à un seul point de vie et désactiver le système de vieillissement, ainsi que la garde.Ce n'est pas tout, cette mise à jour mettra en place un nouveau système de notation, qui prendra en compte chaque coup de poing, coup de pied, balayage et exécution effectués. Cela signifie que le scoring se fera sur la fluidité, l'efficacité et la variété du jeu. Par exemple, si vous vous débarrassez d'un groupe d'ennemis sans vous faire toucher, alors vous obtiendrez un joli score qui mérite d'être affiché. En parlant d'exhibition, deux nouvelles tenues seront ajoutées avec cette MAJ estivale, à commencer par la tenue Enforcer, qui n'est autre qu'une combinaison d'équipement tactique, et sera proposée gratuitement pour les possesseurs de l'édition Deluxe. En revanche, la seconde tenue, celle de Grandmaster, sera accessible à tous, ce qui permettra à tout le monde de profiter de tenue élégante de IP Man lorsqu'il était encore jeune.