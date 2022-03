Sifu : les voix chinoises en Mandarin sont enfin disponibles, un trailer dédié

Enorme succès, critique comme commercial, Sifu est un jeu qui rend hommage aux films de kung-fu, et notamment de l'ère où Hong Kong régnait en maître sur le cinéma d'action. Forcément, pour être encore plus en immersion dans cette ambiance, les développeurs de Sloclap avait promis de proposer une version doublée dans la langue de Confucius : le Mandarin. C'est désormais chose faite, puisque la dernière mise à jour du jeu permet de passer le jeu avec les voix chinoises. C'est d'ailleurs le studio Kowloon Nights qui s'est chargé de la localisation et dont on peut apercevoir un making of dans la vidéo qui suit. On y voit Li Zhengxiang qui officie comme directeur de doublage, mais également quelques uns des comédiens de doublage tels que Lui Beichen et Mi Xiao (le personnage principal, homme comme femme), Huang Jinze (Yang), Cheng Yuzhu (Fajar), Lu Xiaotong (Jinfeng), Xu Chen (Kuroki) et Liu Yingjie (Sean).Pour rappel, les ventes de Sifu ont dépassé le million de ventes début mars , un succès mérité mais sans doute inattendu ; du moins, les développeurs parisiens n'imaginaient pas de tels chiffres aussi rapidement.