Sifu : un court-métrage qui tabasse par un des action-designers de Kingsman et Shang-Chi

Février 2022 sera un mois pour le mois chargé côté jeux vidéo et parmi les titres qui devraient faire sensation, il y a Sifu que les amoureux de baston et de films de HK attendent de pied ferme. Si le studio Sloclap a d'ores et déjà dévoilé de nombreuses vidéos concernant le gameplay, il a été décidé de sortir un court-métrage en live-action afin de nous plonger dans cette ambiance de films de kung-fu. Et pour que le résultat soit à la hauteur de leurs ambitions, le studio parisien a fait appel à un expert en la matière, un certain Christopher C. Cowan qui travaille à Hollywood depuis un moment en tant qu'action-designer. Wonder Woman, Kingsman, The Witcher Saison 1, Solo a Star Wars Movie, Star Wars Rogue One et plus récemment Shang-Chi, l'homme est devenu un expert pour filmer correctement les scènes d'action. Il faut dire que Christopher C. Cowan a cotoyé les plus grands de ce métier tels que Brad Allan, l'un des protégés de Jackie Chan malheureusement décédé à l'été 2021.Pour ce court-métrage, l'idée était en effet de bien filmer les scène de tape, ce qu'il arrive à faire avec brio, grâce à des séquences lisibles, dynamiques, le tout appuyé par une caméra qui sait où se placer. Pour ce faire, Christopher C. Cowan a fait appel à pas mal de personnes avec qui il travaille régulièrement, notamment les mêmes acteurs qui l'accompagnent dans ses travaux qu'il partage sur sa chaîne YouTube. Bien sûr, puisqu'il s'agit de Sifu, il y avait un script à respecter, comme le fait que le héros ressuscite après chaque mort, en ayant pris quelques années en plus. En vieillissant, le perso perd peut-être en condition physique, mais il a gagné en expérience et se montre plus puissant dans ses attaques.La sortie de Sifu est attendue pour le 8 février prochain sur PC, PS5 et PS4.