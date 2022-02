Sifu : un trailer de lancement bien vénère pour le jeu de combat de Sloclap

C'est aujourd'hui que sort le très percutant Sifu, qui fait beaucoup parler de lui, aussi bien en France qu'à l'international, où certains médias américains ont réussi à créer une polémique stérile, car estimant que l'ensemble des développeurs "blancs" ne sont pas parvenus à retranscrire correctement la culture asiatique dans le jeu. Mais évitons de leur donner un quelconque écho, et concentrons-nous sur le trailer de lancement qui a été réalisé avec beaucoup de soin. Il mélange en effet cinématiques et séquences de gameplay, ce qui nous permet de mieux comprendre les enjeux de cette histoire de vengeance. C'est aussi l'occasion d'avoir un aperçu de quelques uns des boss qu'on va devoir affronter, promettant des affrontements dantesques et surtout très compliqués à gérer. Reprenant les codes du rogue-like, Sifu n'est pas un jeu à mettre entre les mains de tout un chacun, son challenge étant particulièrement relevé. Vous pouvez retrouver notre test de Sifu juste ici