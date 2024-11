Shuhei Yoshida : l'un des piliers 'star' de PlayStation s'en va, il va manquer à l'industrie

Du haut de ses 60 ans, Shuhei Yoshida, ancien producteur et président de ce qu'on appelait autrefois les Sony Worldwide Studios, vient d'annoncer son départ de Sony Interactive Entertainment. Il quittera l'entreprise le 15 janvier 2025 après 31 ans de bons et loyaux services, et même si les raisons n'ont pas été évoqués, on imagine que c'est pour profiter de sa retraite. C'est définitivement une page qui se tourne pour la marque PlayStation, lui qui a permis de la rendre plus sympathique, avec son sourire jovial et sa bonne humeur permanence. C'est dans un podcast de PlayStation qu'il a annoncé son départ, tout en ayant des mots quelque peu nostalgiques :





"Je suis chez PlayStation depuis le début, et c’est ma 31ème année avec PlayStation. Et quand j’ai atteint 30 ans, je me suis dit : 'Hmm, il est peut-être temps pour moi de passer à autre chose. Vous savez, l’entreprise se porte très bien. J’adore [la PlayStation 5], j’adore les jeux qui sortent sur cette plateforme. Et nous avons de nouvelles générations de dirigeants que je respecte et admire. Et je suis très enthousiaste pour l’avenir de PlayStation. Vous savez, PlayStation est entre de très bonnes mains. Je me suis dit que c’était mon tour."



S'il s'est occupé de bien des choses au sein de Sony et de la marque PlayStation, c'est son intervention à l'E3 2013 qui scellera sa popularité auprès des joueurs, avec cette petite capsule balancée en plein salon de Los Angeles pendant que Xbox était en plein marasme avec sa Xbox One et son concept de console multimédia qui prônait déjà le tout dématérialisé. L'occasion pour Sony de montrer que le support physique était encore une priorité pour le constructeur japonais et que prêter des jeux à ses amis avait encore de la valeur 11 ans plus tôt.









Shuhai Yoshida a rejoint Sony Interactive Entertainment, puis Sony Computer Entertainment, alors que ce n’était encore qu’un département sous la direction de Ken Kutaragi, le créateur de la PlayStation.





"L’équipe de Ken s’occupait du développement, et il y avait une autre équipe sous la direction de Sony Music Entertainment Japan qui créait des jeux pour la Super Nintendo, et c’était une autre petite équipe qui se préparait à créer des jeux pour la PlayStation », a déclaré Yoshida. « Les deux équipes ont donc fusionné, l’équipe de Ken sous la direction de Sony et l’équipe de Sato-san sous la direction de Sony Music Entertainment Japan, pour créer Sony Computer Entertainment en novembre 1993. Lorsque la société a été créée en tant que coentreprise, nous avons organisé une fête et tout le monde était dans une pièce de l’hôtel [rires]. Je me souviens que nous étions environ 80 personnes au total. Nous étions très petits."





Le travail de Yoshida consistait à parler aux éditeurs et aux développeurs au Japon, en passant des appels téléphoniques et en leur rendant visite dans l’espoir qu’ils créent des jeux pour la PlayStation. Yoshida est finalement devenu président de Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, aujourd’hui connu sous le nom de PlayStation Studios, avant de se retirer pour diriger l’initiative de jeux indépendants de Sony Interactive Entertainment. C'est quelque chose qu'il poursuivra jusqu'à la fin de sa carrière, avec une approche centrée sur les nouveaux pays émergents en Asie, notamment la Chine, la Corée du Sud et la Malaisie. En 2019, Shuhai Yoshida fera d'ailleurs de Kuala Lumpur l'une des nouvelles capitales du jeu vidéo, en lançanty PlayStation Malaysia avec l'aide du gouvernement local.





"Lorsque je dirigeais [PlayStation Studios] en collaboration avec de grands studios, créer des jeux AAA était génial », a déclaré Yoshida. « Cependant, lorsque j’allais à des événements comme l’E3 ou la Gamescom, j’allais toujours dans la zone des jeux indépendants. Et je trouvais des jeux que j’aimais, et souvent le développeur était là pour les présenter. Je prenais donc une photo avec le développeur, essayant d’aider à promouvoir ces jeux."









Quant à ce que l’avenir nous réserve, Yoshida a déclaré que même s’il n’a pas encore de projets, il aimerait rester dans l’industrie et aider les développeurs de jeux indépendants.





"Je dois assister à quelques événements. Les Game Awards ont lieu en décembre. J’ai des engagements pour le Taipei Game Show en janvier et le DICE Summit en février, car je suis membre du conseil d’administration… donc je continuerai à le faire. Mais à part ça, je n’ai aucun projet. « J’apprécie mon temps libre… J’aimerais continuer à aider les développeurs ou les éditeurs indépendants s’ils ont besoin de moi. Je continuerai donc probablement à aider ces équipes indépendantes créatives et talentueuses à l’avenir."



Dernière grande figure de proue de la marque PlayStation Shuhei Yoshida laissera donc une trace indélébile sur le monde du jeu vidéo après Ken Kutaragi, Kazuo Hirai, Jack Tretton, Andrew House, Shawn Layden ou encore Jim Ryan, même si ce dernier est plus décrié qu'autre chose. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la même bouille sympathique que Yoshida-san après tout...