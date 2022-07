She-Hulk : un 2ème trailer qui introduit Daredevil et brise le 4è mur !

Le retour en physique de la Comic-Con de San Diego était particulièrement attendu, surtout du côté de Marvel Studios qui a fait moult surprises et annonces lors de son panel. Puisque la Phase 4 du MCU va se terminer en novembre prochain avec Black Panther Wakanda Forever, il était logique pour Kevin Feige de nous donner des nouvelles de She-Hulk, la dernière série qui se lancera sur Disney+ à partir du 17 août prochain. Si le premier trailer a fait beaucoup parler de lui, avec une polémique sur le personnage de She-Hulk et ses effets spéciaux indignes, la deuxième bande-annonce a été bien mieux acceptée. Certes, l'humouur semble toujours aussi présent et Bruce Banner / Hulk est bel et bien devenu le clown de service, mais de nouvelles images ont relancé l'intérêt autour du show. Le fait déjà de voir Tim Roth se transformer en Abomination nous laisse penser qu'on devrait avoir droit à un combat épique entre les deux créatures.Autre surprise : Wong, devenu Sorcier Suprême, fera aussi une apparition dans la série, tandis que le 4ème mur est brisé, puisque Jennifer Walters n'hésite pas à s'adresser au public, façon Deadpool. Reste alors le clou du spectacle, qui intervient à la fin du 2ème trailer : l'arrivée de Daredevil / Matt Murdock, dans un nouveau costume, inspiré de son tout premier des comics, mais qui ne nous aguère extasié. Mais ce fut une belle occasion de confirmer l'arrivée de Daredevil dans le MCU, puisque la série fera partie des événements de la Phase 5. Charlie Cox et Vincent D'Onofrio ont même été confirmés pour reprendre leur rôle respectif.