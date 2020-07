Shadow Warrior 3 : le trailer de gameplay est là, Lo Wang toujours en pleine forme !

En plus de Serious Sam 4, le Devolverland Expo 2020 a aussi permis de découvrir les premières images de gameplay de Shadow Warrior 3, l'autre FPS à la fois déjanté et bien sanglant qu'on attend avec grande impatience. Le jeu avait déjà été introduit la semaine dernière à travers un trailer full CGI, mais cette fois-ci, il est bel et bien question de voir à quoi ressemble le jeu in-game. Visuellement très séduisant avec sa direction artistique très colorée et très asiatique, Shadow Warrior 3 semble également prometteur dans son gameplay, qui varie entre phases de shoot pure et séquences de grimpette à l'aide du grappin dont dispose Lo Wang, qui n'a pas perdu de son irrévérence.D'ailleurs, côté histoire, on apprend que cette fois, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Il lui faudra récupérer des trucs aussi bizarres que le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres. Tout un programme qui arrivera sur PC et consoles courant 2021. On a le temps...