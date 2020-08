Scott Pilgrim : un nouveau jeu Ubisoft ou un portage en approche ? Le créateur fait du teasing

Voilà maintenant dix ans que la dernière adaptation vidéoludique de Scott Pilgrim a joué des poings sur PlayStation 3 et Xbox 360 : pour le créateur de la franchise, Bryan Lee O'Malley, cela fait bien trop longtemps et l'homme avait fait part de son mécontentement sur Twitter, demandant à faire revenir son dragueur préféré sur le devant de la scène. Fait pour le moins intriguant, Ubisoft avait répondu par un simple emoji sucitant l'interrogation : est-ce que les deux ne maniganceraient pas quelque chose ?



Quelques mois plus tard, l'homme remet ça avec, cette fois-ci, un message un peu plus concret : "Ubisoft m'a contacté", déclare-t-il toujours sur le réseau social à l'oiseau bleu. On ne dispose pas de plus d'informations mais voilà, en vrac, quelques hypothèses : la célèbre firme française et O'Malley ont su se mettre d'accord et un nouveau jeu est en préparation... ou bien il s'agit simplement d'un remaster/remake du fameux Scott Pilgrim vs The World, sorti en 2010. Ou bien, les deux parties n'ont pas réussi à négocier et le potentiel projet tombe à l'eau.



On espère en tout cas avoir plus de nouvelles dans les temps qui courent.