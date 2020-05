SCORN : des précisions sur la version Xbox Series X, les développeurs enthousiastes

2080 Ti avec un processeur Ryzen, sachant qu'une GeForce RTX 2070 Super pourrait suffire pour profiter du jeu en 4K 60fps, toujours d'après le bonhomme. SCORN ne dispose pas encore d'une date de sortie.

Mis en avant au début du mois lors de l'Inside Xbox , SCORN fait parler de lui en ce moment. En effet, après s'être entrenu récemment avec Gaming Bolt , le réalisateur Ljubomir Peklar (Ebb Software) a accordé une interview à nos confrères de Wccftech . L'occasion d'obtenir quelques précisions sur la version Xbox Series X, sachant que le jeu est également prévu sur PC. "Nous n'avons accès à la console que depuis deux mois, a-t-il confié. Du coup, nous en sommes encore au stade de la découverte. Je pense que la Xbox Series X est une machine parfaitement équilibrée. Le SSD représente une amélioration majeure pour charger les éléments, et en l'état actuel des choses, on peut dire que le jeu est identique sur Xbox Series X et sur PC. Nous allons essayer d'optimiser au maximum les temps de chargement."En matière d'audio, si le successeur de la Xbox One pourra compter sur la technologie Project Acoustics, les développeurs de SCORN ont décidé de s'en passer pour des raisons pratiques. "Nous continuerons d'utiliser le même système, a expliqué Ljubomir Peklar. Opter pour une autre solution en cours de développement pourrait créer des problèmes. Nous aurons le temps de nous pencher sur Project Acoustics plus tard." Compte tenu que le développement de SCORN est déjà bien avancé, le studio n'a pas non plus l'intention de profiter de l'Unreal Engine 5, même si le dernier moteur graphique d'Epic Games enthousiasme le studio au plus haut point.Enfin, Ljubomir Peklar a précisé que la vidéo montrée lors de l'Inside Xbox tournait sur une GeForce RTX