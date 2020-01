Samurai Shodown : la version Switch précise enfin sa date de sortie, ça va trancher

Alors qu'il est déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One depuis le mois de juin 2019, Samurai Shodown n'a pas encore accompli sa mission divine à 100% : non, il lui reste encore à débarquer sur Switch et PC. Si l'on ne sait toujours rien à propos de cette dernière, l'itération Nintendo se précise définitivement puisque l'on vient d'apprendre qu'elle arrivera le 25 février en Hexagone.Vaut mieux tard que jamais, comme on dit, d'autant plus que cette même version est d'ores et déjà disponible au Pays du Soleil Levant. On rappelle que Samurai Shodown - ou Samurai Spirits pour les intimes - est un sacré bon titre de baston, carrément élu jeu de l'année par notre bon vieux Maxime Chao . On vous le conseille, donc.