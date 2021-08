Saints Row : c'est le bad buzz, le reboot multiplie les dislikes, les fans sont en colère

C'est la débandade. Depuis son annonce lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021, le reboot de Saints Row fait débat, notamment au sein de sa propre communauté. En cause, la nouvelle direction prise par le studio Volition qui a fait le parti-pris de faire table rase du passé de la saga, afin de proposer un jeu dont le look des personnages est aux antipodes de ce que représentaient les gangsters des précédents épisodes. Là où nous pointions du doigt un chara-design générique, proche du résultat obtenu via l'éditeur de perso des Sims, de nombreux joueurs hurlent à l'hérésie et accusent les développeurs de "Fortnitiser" la série et d'en faire un jeu pour adolescents pré-pubères. Les comparaisons fusent de toutes parts : "Les personnages de ce Saints Row ressemblent aux adolescents de Disney Channel", revendique Sylvanatorr sur Twitter, "Saints Row mérite mieux que d'être une version ado de GTA", écrit Kung Fu Man. D'autres comme Mr Confident vont plus loin en comparant les nouveaux Saints à "quatre étudiants LGBT woke en art et essai".





New Saints Row characters look like Disney Channel teens pic.twitter.com/5x0nuc6AUV — Silvanatorr (@Silvanatorr20) 25 août 2021

Other main bit of info, you only get 3 named crewmates: Kevin, Eli, Neenah, with a customizable boss. Every other character you get along the way is a nameless mook. — Kung Fu Man (@KungFuMan316) 26 août 2021

I miss Old Saints Row. pic.twitter.com/CTv9u1JWVs — Mr. Confident. (@MrConfident10) 27 août 2021



Le bad buzz est tel que le trailer officiel sur YouTube comporte plus de dislikes que de likes. Sur la première bande annonce, on observe 39 000 pouces rouges pour 21 000 pouces en l'air et le ratio est le même pour le trailer de gameplay publié deux jours plus tard avec 14 000 dislikes pour 10 000 dislikes. Pire, si on regarde de près les statistiques, on constate du coup une baisse importante niveau audience entre le reveal trailer et celui où le gameplay a été présenté 2 deux jours après. Il y a en effet un phénomène de rejet auquel les développeurs n'étaient pas confrontés, ou du moins pas à cet échelle. Le compte officiel sur Twitter tente tant bien que mal de se défendre et de maintenir la position de Volition, mais la communauté fait déjà un rejet. Reste à savoir si cela va se traduire dans les ventes, et comme le jeu est attendu pour le 25 février 2022, il peut encore se passer mille et une choses.