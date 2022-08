Saints Row : présentation des gangs dans le Story Trailer

C'est la dernière ligne droite pour Saints Row et le studio Volition qui a sans doute rendu la copie de son jeu, puisque la sortie est imminente. C'est donc le bon moment pour lâcher le Story Trailer et rappeler que ce nouveau Saints Row ne sera pas seulement qu'un bac-à-sable où l'on pourra faire tout et n'importe quoi. L'occasion de présenter une fois encore les gangs qui seront dans le jeu, à savoir The Idols, Los Panteros et Marshall Defense Industries, et de rappeler que le Boss aura le visage de n'importe qui puisque c'est au joueur de le créer de toutes pièces. Généreux en images, ce trailer est surtout monté comme un clip musical pour nous en mettre plein la vue et rassurer les fans de la série : ce reboot sera toujours aussi fun, coloré et offrira des situations toujours aussi déjantées. La sortie de Saints Row est attendue pour le 23 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.