Saints Row : le reboot a attiré un grand nombre de joueurs, une mise à jour majeure à venir

Cette mise à jour de novembre corrigera plus de 200 bugs, améliorera la stabilité et se focalisera en particulier sur les défis, la stabilité générale du jeu et la coop. Nous sommes bien conscients des difficultés rencontrées par certains joueurs en coop. Nous sommes navrés que la résolution de ces problèmes prenne plus de temps que prévu ; nous tenons à tester les correctifs comme il se doit. Toujours concernant la coop, nous savons également que le jeu n'indique pas toujours clairement comment et quand elle est possible. Nous sommes donc en train de remédier à cela."

D'après ce que l'on nous explique, d'autres updates suivront et tiendront compte encore une fois des retours des joueurs - rendre certaines activités moins répétitives, rendre les défis plus gratifiants, fluidifier la gestion des véhicules, ou encore améliorer les fonctionnalités de vibrations et tactiles. En attendant, Volition a la gentillesse de proposer un pack cosmétique (Front to Back). Il est accessible à tous et entièrement gratuit. Là encore, d'autres contenus du même type seront disponibles ultérieurement, mais cette fois-ci, à destination de ceux possédant l'Expansion Pass - qu'il sera possible d'acheter séparément dès ce mois-ci, sachant qu'il est inclus d'office dans les éditions Gold, Platinum et Notorious de Saints Row.Pour mémoire, le jeu est sorti le 23 août dernier sur consoles, PC et Stadia. Notre test, lui, se trouve à cette adresse