Test Saints Row : le pire épisode de la série ? Voici toutes les notes dans le monde

Dans moins de 24 heures, Saints Row sera disponible un peu partout dans le monde. Que vaut ce reboot initié par le même studio, Volition, quasiment 10 ans après le dernier épisode ? Beaucoup de craintes lors des premières previews, des choses améliorées lors de la seconde, mais rien de bien vraiment serein du côté de Deep Silver qui ne sait pas si ce nouveau départ permettra à la série d'être relancée correctement. Depuis quelques minutes, la presse est autorisée à publier ses tests (le nôtre arrive très vite, nous avons rencontré de gros problèmes de plantages) et on peut déjà se faire une idée de l'avis général. En se rendant sur Metacritic, on constate une note moyenne de 63% sur la base de 44 reviews au moment où l'on pose ces signes. C'est clairement une note décevante, surtout qu'il s'agit de la plus mauvaise moyenne obtenue de l'ensemble de la série. Même le Saints Row : Gat Out of Hell, pourtant considéré comme l'un des épisodes les plus ratés, a une meilleure moyenne que ce reboot de Sains Row. Beaucoup lui reproche une absence de personnalité, des personnages aussi insipides qu'un avatar dans Les Sims, que le gameplay n'a pas su évoluer, que l'open world n'est pas bien intéressant, et surtout que le jeu est bourré de bugs. Vous comprenez pourquoi nous avons des plantages fréquents maintenant...