Saints Row : le 2ème DLC dévoile son contenu et son trailer de gameplay

Un an bientôt que Saints Row est sorti et qu'il a fait chou blanc. Le reboot a en effet un échec, aussi bien sur le plan artistique que commercial, mais les développeurs de Volition n'ont pas dit leur dernier mot. Comme on le sait depuis quelques mois, une feuille de route a été établie pour essayer de sauver le soldat Saints Row et proposer du contenu pour contenter tous les joueurs qui ont fait confiance au jeu. Un second DLC (sur les 3 de prévu) a d'ailleurs été publié et fait suite à une importante mise à jour gratuite qui a transformé le quartier de Boot Hill, en y ajoutant une application frauduleuse très demandée, histoire de foutre davantage le dawa. Mais ce n'est pas tout, ce 2è DLC introduit un nouveau mode solo avec un gameplay de type horde, via le jeu télévisé clandestin et compétitif mis au point par le Doc Ketchum. Il y a également 4 nouveaux personnages jouables, chacun possédant des capacités spéciale bien évidemment.





- Le DLC « Doc Ketchum’s Murder Circus » est disponible pour les détenteurs du Pass d’extension et est également disponible à l’achat séparément.



- La mise à jour gratuite de Boot Hill lancée en juin est disponible pour tous les joueurs et inclut :

Une refonte visuelle du quartier de Boot Hill avec de nouvelles choses à découvrir

La nouvelle application frauduleuse

De nouveaux objets et cosmétiques



- Des améliorations concernant les missions, les entreprises criminelles, les activités annexes, les compétences et plus encore

Suivant les deux DLC « The Heist and the Hazardous » ainsi que « Doc Ketchum’s Murder Circus », le troisième et dernier DLC (qui sera aussi le plus fourni) « A Song of Dust and Ice » sortira en août.