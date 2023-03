Saints Row : le jeu n'est pas mort, on a même une roadmap avec le détail des contenus

Fustigé sur l'autel du reboot inutile lors de sa sortie en août 2023, Saints Row n'a pas connu de succès commercial non plus. Certes, Deep Silver avait communiqué sur le nombre d'un million de joueurs enregistrés au lancement du jeu, mais la réalité a rapidement rattrapé les ambitions. Septembre 2022, on apprenait que le studio Volition était absorbé par Gearbox suite aux mauvais résultats du jeu. Malgré tout cela, Saints Row ne sera pas abandonné et Deep Silver vient tout simplement de révéler la roadmap qui concerne l'ensemble des contenus prévus cette année. Entre mises à jour, DLC gratuits et extensions, il y a de quoi se faire plaisir si vous avez encore gardé le jeu dans votre bibliothèque.

Pour commencer, le Pack Dead Island 2 est prévu pour le 11 avril prochain. HELL-A va rencontrer l’Ouest sauvage dans cette mise à jour gratuite inspirée par le prochain jeu de zombie de Deep Silver. Les joueurs pourront alors habiller leur boss à l’aide d’objets rappelant l’intrépide Jacob ou encore l’athlétique Amy. Ils pourront également appliquer le principe du « choc et de l’effroi » grâce à une nouvelle arme mais aussi déambuler avec style grâce à une nouvelle emote. Ce n’est pas tout, les fans pourront aussi raviver leurs souvenirs mordants en arborant un chapeau flamant rose iconique ou encore en installant la statue requin de Carver dans leur QG.

La plus grosse mise à jour gratuite du jeu est, quant à elle, prévue pour mai. Il s’agit de l’ajout de Sunshine Springs, un tout nouveau quartier de Santo Ileso, accompagné d’une série de changements qui impactera la qualité du jeu (tels que des combats revisités, un mode Selfie et plus encore). Le même jour, les détenteurs du pass d’extension obtiendront « The Heist & The Hazardous », trois nouvelles missions se déroulant dans le quartier de Sunshine Springs tandis que les Saints se lancent dans un braquage ambitieux afin de se venger d’un acteur célèbre qui les aurait doublés…

Le second pass d’extension est prévu pour juillet avec Le « Cirque meurtrier du Doc Ketchum », un nouveau mode solo dont on ne vous révélera rien… pour le moment. De plus, cela entraînera également une mise à jour destinée à améliorer la qualité du jeu de manière générale tout en ajoutant différents éléments.

Enfin, le troisième et l’ultime pack du pass d’extension sortira en août. Gardez un œil sur les réseaux sociaux pour plus d’informations prochainement. Août marquera également l’apparition d’un deuxième quartier inédit ainsi que de nouvelles améliorations, le tout gratuit pour tous les joueurs.

A noter que tous les packs d’extensions seront également disponibles séparément.