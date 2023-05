Saints Row : le premier DLC est de sortie, un trailer pour présenter les nouveautés

Sorti l'été dernier sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, Saints Row fut aussi l'une des plus grandes déceptions de 2022. Avec ce reboot, Volition et Deep Silver devaient relancer la franchise, mais le résultat fut malheureusement plus que décevant et ce nouveau jeu a plutôt terni sa réputation qu'elle ne l'a relancée. Malgré tout, les développeurs continuent de bosser dessus pour améliorer l'expérience et permettra aux gens qui l'ont acheté de continuer à jouer avec. D'ailleurs, dès maintenant, il est possible de mettre la main sur le premier DLC, qui va permettra à la ville de Santo Ileso de s'agrandir et de s'améliorer. Baptisé "The Heist & The Hazardous", cette extension permet de s'amuser avec 3 nouvelles missions, mais aussi de récupérer une nouvelle arme, un hélicoptère, des récompenses, mais aussi des bonus cosmétiques. Le studio en a profité pour déployer les correctifs. Voici ce qu'il faut attendre de ce DLC.





Mises à jour Saints Row :

- Le DLC « The Heist & The Hazardous » est disponible pour les détenteurs du pass d’extension et peut également être acheté séparément

- La mise à jour gratuite Sunshine Springs est désormais disponible pour tous les joueurs et inclut :

- Un tout nouveau quartier à explorer : Sunshine Springs

- Des améliorations des sensations de combat et un rééquilibrage du gameplay

- Un mode selfie

- 12 nouvelles emotes ainsi qu’une roue de sélection pour les emote

- Un nouvel angle de camera pour les véhicules

- De nombreuses autres améliorations



Sachez sinon que la seconde extension, Doc Ketchum’s Murder Circus, arrivera en juillet, alors que le troisième et dernier DLC sera disponible en août. Volition ne lâche rien.