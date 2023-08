Saints Row : un troisième DLC qui se la joue Mad Max, nouveau trailer

Pour les joueurs, Saints Row est un jeu mort, qui ne suscite plus d'intérêt, mais pour Plaion et le studio Volition, il faut aller jusqu'au bout des promesses. Aussi, le troisième DLC est disponible et permet au titre de proposer une ambiance post-apo à la Mad Max qui pourra émerveiller certain. Baptisée « A Song Of Ice And Dust » cette extension se déroule dans le quartier en ruines de Vallejo.Ce sera l'occasion de vivre l'histoire du Dustmoot de Saints Row, le conte de deux « ennemis » (le Boss et Gwen) qui vont évidemment se taper dessus. Au-delà de l'histoire inédite, on apprend surtout que le DLC s'accompagne de 5 nouvelles campagnes, d'une nouvelle faction ennemie (les Frostlanders), de 4 nouveaux véhicules, d'armes et de plus de 20 tenues et cosmétiques. Plaion en profite pour nous signaler que la version Steam de Saints Row sera lancée le 24 août prochain. Vous êtes prévenus.