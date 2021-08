Saints Row : le reboot présente son gameplay, une vidéo de 7 minutes pour convaincre (ou pas)

Eli (le planificateur), Neenah (la pilote), Kevin (le canonnier), et bien entendu The Boss qui tranchent pas mal avec le style des précédents Saints Row, au point d'avoir pris la foudre par la communauté sur les réseaux sociaux. Il est vrai que Volition a certainement eu envie de rafraîchir le style de ses personnages, quitte à ressembler à des randoms créés avec l'éditeur de perso des Sims, ou celui de Fortnite, c'est au choix.



Côté gameplay, on constate que le jeu va vite, avec des mouvements assez speed, la possibilité de faire des roulades qui partent loin, quelle que soit la direction et tant pis pour le réalisme. Ce Saints Row reboot souhaite conserver le fun d'autrefois et il y a forcément des concessions à faire en termes d'authenticité. On nous présente également quelques factions ennemies qu'on va devoir affronter dans le jeu. Il y a les Marshall, une organisation internationale, spécialisée dans le crime et qui possède un arsenal évolué et technologique à faire pâlir n'importe quel lascar. Aux antipodes, on a les Pantero s qui agissent avec la force brute et les attaques au corps-à-corps. Plus déluré encore, les Idols se distinguent par leur look extravagant puisqu'ils ont un culte de la personnalité très élevé. Ils savent aussi se battre car ils sont plutôt bien équipés. Quant au reste, on s'aperçoit que la conduite de véhicule sera également très important et qu'on nous promet de l'action dans tous les sens. Rendez-vous le 25 février 2022 pour savoir si ce reboot tient le coup face à la concurrence déjà bien féroce.





Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que Volition ne donne des informations sur le gameplay du reboot de Saints Row. Deux jours à peine après son annonce, voilà que les développeurs prennent la parole pour parler de Santo Ilseo, le nouveau terrain de jeu. Pour commencer, et au cas où on aurait eu un doute, il s'agira bien d'un open world, qui se déroulera dans une ambiance pas mal désertique et à écouter les mecs de chez Volition, c'est un environnement parfait pour rebooter la série et permettre de réaliser les choses les plus folles jamais créées dans un sandbox. Cette vidéo est aussi l'occasion de présenter les nouveaux personnages, un groupe de 4 copains qui ont décidé de bâtir leur propre empire criminelle. Il y a