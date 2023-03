Saint Seiya Le Film : le trailer international inquiète les fans, les armures sont hors-sujet

C'est durant ce week-end que Sony Pictures a lâché le tout premier trailer international de Knights of the Zodiac, plus connu chez nous sous le nom de Saint Seiya Le Film. On a donc droit à des images supplémentaires jamais vues encore depuis les bandes-annonces japonaises et asiatiques, mais rien pour nous rassurer véritablement. Il est vrai que transposer le manga de Masami Kurumada en prises de vue réelle n'est pas une mince affaire, pour ne pas dire quasi impossible, la raison pour laquelle on se demande pourquoi les producteurs s'obstinent à s'y essayer. En attendant, selon ce nouveau trailer, l'histoire semble suivre les véritables aventures de Seyar / Seiya dans sa quête à devenir le Chevalier de Bronze de Pégase. Pas mal d'éléments respectent l'oeuvre originale, comme la tenue civil de Seyar, la présence de Marine et sa tenue elle aussi fidèle, sans oublier Athena qui s'affichera aussi avec ses cheveux violets, sa grande robe blanche et son sceptre. Mais ce sont les armures redesignées entièrement qui font hurler d'horreur les fans du manga et de l'animé. La présence de militaire fait elle aussi grincer des dents et en termes de casting, ce n'est pas la panacée non plus.Seyar est incarné par l'acteur américain Mackenyu Arata, inconnu du grand public (et qui fera aussi partie du casting de live-action film de One Piece sur Netflix), tandis que Nick Stahl (John Connor dans Terminator 3) endosse le rôle de Cassios, qui semble d'ailleurs obenir une armure dans le film. On n'est pas très manga accurate pour le coup. Sean Bean sera là, sans doute prêt à mourir, Famke Janssen aussi, un peu dénaturée avec sa chirurgie plastique et enfin un Mark Dacascos qui sera là pour faire des acrobaties. On aperçoit quelques Chevaliers d'Or comme celui du Taureauc(dans un précédent trailerà) et celui du Capricone, mais aucune trace des autres Chevaliers de Bronze en revanche, si ce n'est celle d'Ikki, le Chevalier du Phénix.La sortie de Saint Seiya Le Film est prévue pour le 24 mai 2023 en France.